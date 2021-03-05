Beypazarı'da şehitler için mevlit okutuldu

Beypazarı Müftülüğü, helikopter kazasında şehit olan 11 asker ve tüm şehitler için mevlit okuttu.

Beypazarı Müftülüğü, helikopter kazasında şehit olan 11 asker ve tüm şehitler için mevlit okuttu.

Fatih Camii'nde cuma namazı öncesi okunan mevlitte İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun dua yaptı.

Karakoyun, "Ülke olarak, millet olarak, ilçe halkı olarak yüreklerimiz dağlandı. Bu toprağı bizlere vatan yapan ecdadımız, Mehmetçiklerimiz, askerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak