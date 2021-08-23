Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi

Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri iş birliğinde hazırlanan yardım tırları, Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa'dan uğurlandı.

Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri iş birliğinde hazırlanan yardım tırları, Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa'dan uğurlandı.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çıkan orman yangını nedeniyle Antalya'ya yardım eli uzatıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri iş birliğinde başlatılan yardım organizasyonu kapsamında içerisinde temel gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı iki tır hazırlandı.

Beyoğlu'ndaki hayırsever bağışçıların desteğiyle hazırlanan yardım tırları, Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa'dan dualarla uğurlandı.

Uğurlama törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaşanan olaylardan dolayı üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin herhangi bir yerinde bir can yansa bizim de canımız yanıyor. Biz büyük bir milletiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Beyoğlulu hayırsever hemşehrilerimizin desteği ile hazırlanan yardım tırlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Antalya Akseki'ye doğru yola çıktı. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun."

Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Burcu Biricik Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:13:27. #1.16#

title