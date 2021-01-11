Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki binadan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü.

Eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen