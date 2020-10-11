BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ DENETİMİ

BEYOĞLU'nda sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

BEYOĞLU'nda sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. İçki satılan büfeler yönelik denetimlerde, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol satılıp satılmadığı kontrol edildi. Polis ayrıca, içki şişelerinin bandrol kontorülüne de yaptı. Denetimi yapılan işletmelerde sahte ya da kaçak içkiye rastlanılmadı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ