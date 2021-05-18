BEYOĞLU'NDA 2 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN 38 KİŞİYE 129 BİN 280 LİRA CEZA
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BEYOĞLU'NDA 2 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN 38 KİŞİYE 129 BİN 280 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda 2 ayrı eğlence mekanına düzenlenen baskında 38 kişiye 129 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

BEYOĞLU'nda 2 ayrı eğlence mekanına düzenlenen baskında 38 kişiye 129 bin 280 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu için mühürlenen eğlence mekanlarına yapılan baskın anları kameraya yansıdı. Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan 2 eğlence mekanına bu gece 03.30 ve 04.50 sıralarında baskın yapıldı. Baskında, eğlence mekanlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, yüzde 50 kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 kişinin de sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 38 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince toplam 129 bin 280 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen her iki iş yeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

BEYOĞLU'NDA 2 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN 38 KİŞİYE 129 BİN 280 LİRA CEZA
BEYOĞLU'NDA 2 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN 38 KİŞİYE 129 BİN 280 LİRA CEZA
BEYOĞLU'NDA 2 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN 38 KİŞİYE 129 BİN 280 LİRA CEZA
BEYOĞLU'NDA 2 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN 38 KİŞİYE 129 BİN 280 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEYOĞLU'NDA 2 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN 38 KİŞİYE 129 BİN 280 LİRA CEZA - Haberler
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