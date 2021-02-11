Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor
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Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor

11.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:01
Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahilde hizmet veren Beyoğlu Yelken Okuluyla geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor.

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahilde hizmet veren Beyoğlu Yelken Okuluyla geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan genç sporculara profesyonel yelken sporcusu olma imkanı sunuluyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yelken sporunu gençlere sevdirmek ve Haliç'i yelken sporunun merkezi yapmak amacıyla kurulan Beyoğlu Yelken Okulunda eğitimler aralıksız devam ediyor. Hasköy sahilde hizmet veren Yelken Okulunda 7-14 yaş arası çocuklara yıl boyunca ücretsiz yelken eğitimi veriliyor. Pandemi sürecinde de aralıksız devam eden eğitimlere katılan öğrenciler, kulüp girişlerinde ateşleri ölçülerek ve HES kodları kontrol edilerek eğitimlere katılıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da belirli aralıklarla kulübü ziyaret ederek genç sporculara destek oluyor.

UYGULAMALI EĞİTİMLERLE PROFESYONEL SPORCULAR YETİŞTİRİLİYOR

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin uygulamaları Haliç'te Optimist ve Lazer sınıfı teknelerle gerçekleştiriliyor. Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan yelkencilere profesyonel yelken sporcusu olma imkanı sunuluyor. Beyoğlu Yelken Okulu eğitimlerin yanı sıra her yıl düzenlenen Haliç Yelken Yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Yarışlara Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü başta olmak üzere birçok kulüpten yüzlerce genç sporcu katılıyor. Şuanda 25 aktif profesyonel sporcusu bulunan kulüp ayrıca il ve ilçe dışında düzenlenen yarışlara da katılarak Beyoğlu'nu temsil ediyor.


Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor
Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor
Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor
Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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