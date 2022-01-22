- Beylidüzü'nde kar yağışı sonrası işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı Bazı vatandaşlar kar ve buz birikintilerinin bulunduğu üst geçitlerde yürümekte zorluk yaşadı İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, Beylikdüzü'nde ise hayatı olumsuz etkiledi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - - Beylidüzü'nde kar yağışı sonrası işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bazı vatandaşlar kar ve buz birikintilerinin bulunduğu üst geçitlerde yürümekte zorluk yaşadı

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, Beylikdüzü'nde ise hayatı olumsuz etkiledi. Sabah kalktıklarında arabalarını karla kaplı gören vatandaşlar, ilk iş olarak araçlarını temizlerken bazı vatandaşlar ise kar ve buz birikintilerinin bulunduğu üst geçitlerde zorluk yaşadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Beylikdüzü'nde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe gitmek için yola düşen vatandaşlar zorluk yaşadı. Sabah kalktıklarında arabalarının karla kaplı olduğunu gören vatandaşlar ilk iş olarak araçlarını temizlemeye çalıştı. Ellerine aldıkları çeşitli malzemelerle araçlarını kar birikintilerinden temizleyen vatandaşlar, ardından işlerine gitmek için yola çıktı. İşlerine toplu taşıma ile giden vatandaşlar ise özellikle üst geçitlerde oluşan kar ve buz birikintileri nedeniyle işlerine gitmekte güçlük çekti.

"Arabalar karla kaplı"

Arabasını kardan temizlemeye çalışan Uğurcan Güler, "Her yer kar, arabalarımızın üstü kar ile kaplı. Bende işe gideceğim için erkenden kalktım ve arabamı temizlemeye başladım. Şuanda ellerim adeta dondu. Arabanın üzerini temizlerken zorluk yaşıyorum. Camlar şuanda buz halinde. Buzu açmaya çalışıyorum ki işe yetişebileyim. Kar yağışını seviyoruz, yıllardır çok yağmıyordu.