Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi
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Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi

Beykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.01.2020 03:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:31
Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi

'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Paşa Mahallesi Riva Yolu Sokak'ta bir çiftliğin müştemilatında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftliktekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine , polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangından zarar görmemesi için hayvanlar dışarı çıkarıldı.

ekiplerince söndürülen yangında, müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi
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