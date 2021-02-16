Beykoz Belediyesi Kavacık Nikah Salonu açıldı

Beykoz Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Kavacık Nikah Salonu hizmete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde asgari düzeyde konuğun katıldığı salondaki ilk nikah, Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

Töreni öncesinde konuşan Aydın, Beykoz Belediyesi'nin an itibariyle iki nikah salonu olduğunu belirtti. Aydın, burasını Kavacık Nikah Salonu olarak isimlendirdiklerini dile getirerek, "Bu mekan aslında nikah salonu olarak tasarlanmadı. Sonradan dönüştürüldü. İhtilaflı bir binaydı, farklı amaca hizmet etmek için yapılmıştı. Sağ olsun mesai arkadaşlarımız, mimarlarımız bir düzenleme yaptılar. Bence de idare eder, güzel oldu diyebiliriz." dedi.

Aydın, nikahını kıydığı Sevda Başakıncı ile Mehmet Civelek çiftine mutluluklar dileyerek, Beykoz'un simgelerinden çeşm-i bülbül hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür