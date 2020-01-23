Beyin ölümü gerçekleşen emekli polis, organlarıyla 3 kişiye umut oldu

23.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:30

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen emekli polis memurunun böbrekleri ve karaciğeri nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması teşhisiyle geçen hafta kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi sırasında beyin ölümü gerçekleşen 2 çocuk babası İrfan Yasa'nın ailesi organlarını bağışladı.

2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Yasa'nın organlarının bağışlanmasının üzerine Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Bursa'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti.

Bursa'dan gelen ekip, Yasa'nın iki böbreği ile karaciğerini alarak, nakil bekleyen hastalar için Bursa'daki bir özel hastaneye götürdü.



Ülkü, örnek olacak duyarlı davranışlarından dolayı kederli aileye başsağlığı dileklerini iletti.



Yasa'nın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, yaşama yeniden tutunacak hastalara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA