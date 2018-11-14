Beydağ'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 140 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi Örenler mevkisinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada, otomobile gizlenmiş 140 gram kubar esrar bulundu. Araçta bulunan K.K. ve İ.S. gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.