Beyazgül'den Şanlıurfa çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyazgül'den Şanlıurfa çağrısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, herkesi 12 bin yıllık tarihi ile dünyanın en kadim kentlerinden biri olan açık hava müzesi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'yı görmeye davet etti.

Beyazgül'den Şanlıurfa çağrısı
03.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:15

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, herkesi 12 bin yıllık tarihi ile dünyanın en kadim kentlerinden biri olan açık hava müzesi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'yı görmeye davet etti.

Turizm sezonun başlaması ile birlikte bölgenin en büyük turizm cazibe merkezi olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve birçok kuruluşun iş birliği ile turizm ve tarihi alanlarda çalışmalar yapıldı. Dönemsel olarak yeni yeni tarihi bulgulara rastlanan ve tüm dünyayı sarsan Şanlıurfa turizm sezonunda gelecek olan misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. İnsanlığın ilk tarımla uğraştığı ve tüm tarihi bilgileri alt üst eden Şanlıurfa Göbeklitepe'de incelemelerde bulunan Beyazgül, herkesi bu kadim topraklardaki tarihi güzellikleri görmeye davet etti. Yüzyılın en önemli arkeolojik keşfinin Göbeklitepe olduğunu belirten Beyazgül, "12 bin yıllık dünyanın en eski Tapınağı Göbeklitepe'nin keşfi bilinen tüm ezberleri bozuyor ve tarihin yeniden yazılmasına vesile oluyor. Yüzyılımızın en önemli arkeolojik keşfi olarak kabul edilen Göbeklitepe, Bundan tam 12 bin yıl önce, yaptıkları hiç de küçümsenemeyecek bir uygarlığın varlığını bütün kanıtları ile sunuyor bize. Şanlıurfa, ateşle suyun, acıyla tatlının, sevgi ve kardeşliğin dahası farklılıkların ahengini yansıtan müstesna bir şehridir. Urfa, Hz. İbrahim'den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilen bir tarih ve turizm şehirdir. Bütün bu güzellikleriyle yalnız görülmesi değil yaşanılması, havasının solunması gereken medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'ya yolunuz mutlaka düşmelidir. Bütün misafirlerimizi Şanlıurfa'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Meral Akşener Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Demet Akalın Haluk Levent
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beyazgül'den Şanlıurfa çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:15:56. #1.14#
title