BEÜ Rektörü Yardım'ın Kurban Bayramı mesajı
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BEÜ Rektörü Yardım'ın Kurban Bayramı mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

BEÜ Rektörü Yardım'ın Kurban Bayramı mesajı
31.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:20

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Yardım, mesajında dini ve milli duyguların yitirilmemesi, birlik ve beraberliğin her daim sağlam olması için bayramların inanılmaz derecede önem arz ettiğini belirtti. Rektör Yardım mesajının devamında, "Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'nı bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Millet olarak geçmişten günümüze taşıdığımız dini, milli ve kültürel değerlerimizle bizi geleceğe taşıyacak olan en özel bağlarımızı temsil eden bu müstesna ve mukaddes günlerde, tüm Müslümanlar arasında sevginin, muhabbetin, yakınlaşmanın, hoşgörünün ve kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğine inanıyorum. Korona virüs tehlikesi nedeniyle bu bayramı da önceki bayramlardan biraz daha farklı kutlama konusunda milletimizin gereken hassasiyeti ve gayreti göstereceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin, Bitlis halkının ve Bitlis Eren Üniversitesi ailemizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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