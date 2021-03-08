Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı
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Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı

08.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:25
Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı.

Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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