Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı.

Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan