Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı
08.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:25
Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı.
Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan