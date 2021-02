Beşiktaşlı Josef de Souza: En iyi futbolu biz oynuyoruz

"Dinlenme fırsatı oldu"

"Takım kazandıkça ben tatmin olurum"

"Elimizde az ama öz seçenek var""Joker ben değilim, Necip""Futbol, saha çizgileri içinde kalırsa""İnatçı tavrımın sonucu olarak buradayım""En dik duruşu Beşiktaş gösterdi""Şampiyonluk primini bağışlamak istiyorum"Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, kadrolarının kısıtlı olduğu görüşlerine katılmadığını belirterek, "Belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık ama baktığınız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var, bundan da önemlisi kaliteli oyuncular var. Elimizde az ama öz seçenek var. En iyi futbolu oynuyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında cuma günü evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Josef de Souza, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."DİNLENME FIRSATI OLDU"BAY geçtikleri haftada dinlenme fırsatı bulduklarını kaydeden de Souza, "Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken konuları düzeltiyoruz, daha fazla çalışma imkanımız oldu. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Yüksek performans sergileyip, yoğun tempoda maçlar oynadık. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık. Hocamız değiştirerek oynatıyor, herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Mensah, Oğuzhan, Ljajic, Atiba, ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi performansımdan da memnunum. Tatmin verdiğimi düşünüyorum. Bunun yanında da maçları kazanmak önemli. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor" dedi."TAKIM KAZANDIKÇA BEN TATMİN OLURUM"Galatasaray derbisinde maçın ilk golünü atan siyah-beyazlı oyuncu, "Bir derbide daha gol atmak mutluluk verici. Ama bunu unutmam lazım, çünkü önümüzde oynamamız gereken maçlar ver. Yeniden gol atarsam mutlu olurum ama takım kazandıkça ben tatmin olurum. Şu anda bu konuyu kapatmam gerekiyor. Özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp bir kez daha şükrettim" ifadelerini kullandı."ELİMİZDE AZ AMA ÖZ SEÇENEK VAR" 32 yaşındaki oyuncu, ligde en iyi futbolu kendilerinin oynadığını vurgulayarak, "Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığına katılıyorum. Ama kadromuzun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık ama baktığınız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var, bundan da önemlisi kaliteli oyuncular var. Elimizde az ama öz seçenek var. En iyi futbolu oynuyoruz" diye konuştu."JOKER BEN DEĞİLİM, NECİP"Deneyimli futbolcu, taraftarın "Joker de Souza" yakıştırması için ise "Joker de Souza sevgi gösterileri için teşekkür ediyorum taraftarlara ama joker ben değilim, joker Necip; her mevkide oynadı" dedi."FUTBOL, SAHA ÇİZGİLERİ İÇİNDE KALIRSA"Şampiyonluğun en büyük favorisinin Beşiktaş olduğunu kaydeden de Souza, "Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içindeyiz. Arkadan da büyüyerek gelen Trabzonspor var ve sonuna kadar da yarışın içinde olacaklardır. Futbol, saha çizgileri içinde kalırsa, Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir" ifadelerini kullandı."İNATÇI TAVRIMIN SONUCU OLARAK BURADAYIM"Çok inatçı bir yapısı olduğunu anlatan tecrübeli futbolcu, "İlk başta şunu söylemek isterim; Josef de Souza çok inatçıdır. İlk sezonumda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım, ligi Beşiktaş'a, kupa finalini Galatasaray'a kaybettik. Bu yüzden çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım'dı. Kendisine büyük sevgim ve saygım var, menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Ne yapmamız gerektiğini sordu menajerim ve sakin olması gerektiğini, durumu düzelteceğimi söyledim. Öyle de oldu. Bugün de inatçı tavrımın sonucu olarak buradayım" diye konuştu."EN DİK DURUŞU BEŞİKTAŞ GÖSTERDİ"Türkiye'ye dönüş sürecindeki teklifleri de aktaran de Souza, "Beşiktaş'a geldiğim dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe de benimle ilgilendi ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem beni hem menajerlerimi tatmin edecek duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim."İmkansızlıklar içinde büyüdüğünü dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Sadece Allah'ın verdikleri için şükretmek istiyorum. Her gün sahaya çıktığımda bunu yapıyorum. Teknik ve taktik olarak bazen her şey yolunda gitmese de şu anda iyi gidiyor. Ailemin sınırlı imkanları vardı, çok imkansızlıklar içinde büyüdüm ve şu anda sahip olduklarım nedeniyle şükrediyorum. Sahaya çıkınca da bunu unutmadan mücadelemi vermeye devam ediyorum" dedi."ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"Josef de Souza, şampiyonluk primini bağışlayacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında şampiyonlukla ilgili sözleri çok sevmiyorum. Ama eşimle konuştuk; şampiyon olursam, kazanacağım primi Brezilya ve Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlamak istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ