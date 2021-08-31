Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salonda istasyonlardan oluşan parkurda güç, denge ve kondisyon çalışması yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 2 Eylül Perşembe günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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