Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
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Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, zor bir ekibe karşı uzun süre eksik oynayarak kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, zor bir ekibe karşı uzun süre eksik oynayarak kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, sezon başında fizik olarak hazır olmamalarına karşın galip gelmenin önemine değindi.

Oyuncularının çok iyi mücadele verdiğini dile getiren Yalçın, "İlk 3 maçlık periyodu 7 puanla gol yemeden tamamladık. Bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız kendini geliştirmeye devam ediyor. Henüz hazır olmayan oyuncularımız var. Maç oynatarak hazırlamayı planlıyoruz. Oyuncularımızın isteği, arzusu bizi memnun etti." diye konuştu.

Batshuayi'nin performansından memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, hem onun hem de Teixeira'nın milli aradan sonra daha hazır olacağını aktardı.

10 kişi kalmalarına rağmen 3-4 net pozisyon bulduklarını ve rakiplerine net pozisyon vermediklerini dile getiren Yalçın, hızlı hücumda da başarılı olduklarını kaydetti.

4'üncü hakem Onur Özutoprak'ın yerli kuralını bilmediği için kendisini yanlış yönlendirdiğini açıklayan Yalçın, şunları söyledi:

"3 Türk oyuncu olması gerekiyordu. 8 yabancı vardı. 4'üncü hakem kuralı bilmiyor. Onur hoca bir yerli daha sokmamız gerektiğini söyledi. Hakem kuralı bilmiyor belli. Kuralı bilmediğini geçiyorum Cüneyt hoca da küçük ayrıntıları güzel kovalıyor. Salih'in ilk sarı kartı doğru mu? Rize maçında Vida'ya yapılan 2'nci sarı kart mı yoksa Salih'in mi daha sarı kart ' Geçen hafta Kenan'a yapılan penaltı değil mi ' VAR diye sistem var, o var neredeydi Kenan'ın pozisyonunda. Maçın kaderini etkileyecek hata olursa canımız yanar, herkesin canı yanar. İlk 3 haftada bu kadar problem olmamalı bence. Herkese eşit olsa tamam ama eşit değil. Canımız yanarsa mecburen konuşacağız, o yüzden canımızı yakmasınlar. Hakem maçın skoruna etki etmesin, onun haricinde bizim bir sorunumuz yok. Standart düzgün olsun bizim için yeterli."

Kaan Ayhan transferinin gerçekleşmeyeceğini de aktaran Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi kurası hakkında şunları kaydetti:

"Zor bir gruba düştük ama çok daha zor gruplar da vardı. Bizim grup kebap gibiyse biz bu işten pek anlamıyoruz. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon çok güçlü, çok tempolu oynayan takımlar. Heyecanlanmadık değil. Yapabilir miyiz acaba diye dedik kendimize, deneyeceğiz burası da Beşiktaş. Oynanmadan maç kazanılmıyor. Bizi yenmeleri gerekecek. Oyuncularımız hazırlayıp, tempoya ayak uydurmalıyız. Onlarla mücadele edecek mesafeleri yakalamamız lazım. İçimiz bir heyecanlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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