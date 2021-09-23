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Beşiktaş, Rosier'in bonservisini ödedi

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Beşiktaş, Rosier'in bonservisini ödedi

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting CP takımından kiralık ve 4 yıllık zorunlu satın almayla kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Valentin Rosier'in bonservisinin ödendiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting CP takımından kiralık ve 4 yıllık zorunlu satın almayla kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Valentin Rosier'in bonservisinin ödendiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, sözleşmede yer alan zorunlu opsiyon bedeli olan 4 milyon 800 bin Euro'nun ödendiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4 milyon 800 bin Euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.

(İHA)

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