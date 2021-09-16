Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor

Şampiyonlar Ligi'ne yine Beşiktaş taraftarı damga vurdu. 2008 yılında Liverpool maçında desibel rekoru kıran Kartal taraftarı, Şampiyonlar Ligi takımlarının belalısı oluyor.

Siyah-Beyazlılar, iç sahada taraftarıyla başarılı sonuçlar alırken dün geleneği sürdüremedi. Dortmund, 20 dakikadan sonra baskıyı kırdı.

KULAKLARINI KAPATTILAR

Dortmundlu futbolcular atmosfer sonrası şaşkına döndü. Kulübedeki futbolcular, yoğun ıslık sebebiyle kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

"ISLIKLAR MERHABA DEMEK Mİ OLUYOR?"

Dortmund da yaptığı paylaşımda Beşiktaş taraftarına bir gönderme yaptı. Alman ekibi, "Bu yoğun ıslıklar, merhaba mı demek oluyor" gönderisi attı.

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