Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor
Dortmund'un futbolcuları aşırı ıslıklardan dolayı zor anlar yaşadı. Kulübede oturan futbolcular kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Yıllar önce Leipzig formasıyla Vodafone Park'a gelen Timo Werner, ıslıklar yüzünden oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ancak Beşiktaş, atmosfere rağmen istediği skoru bu kez alamadı.
Şampiyonlar Ligi'ne yine Beşiktaş taraftarı damga vurdu. 2008 yılında Liverpool maçında desibel rekoru kıran Kartal taraftarı, Şampiyonlar Ligi takımlarının belalısı oluyor.
Siyah-Beyazlılar, iç sahada taraftarıyla başarılı sonuçlar alırken dün geleneği sürdüremedi. Dortmund, 20 dakikadan sonra baskıyı kırdı.
KULAKLARINI KAPATTILAR
Dortmundlu futbolcular atmosfer sonrası şaşkına döndü. Kulübedeki futbolcular, yoğun ıslık sebebiyle kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.
"ISLIKLAR MERHABA DEMEK Mİ OLUYOR?"
Dortmund da yaptığı paylaşımda Beşiktaş taraftarına bir gönderme yaptı. Alman ekibi, "Bu yoğun ıslıklar, merhaba mı demek oluyor" gönderisi attı.
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021