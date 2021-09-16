Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor - Haberler Spor
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Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor

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Dortmund'un futbolcuları aşırı ıslıklardan dolayı zor anlar yaşadı. Kulübede oturan futbolcular kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Yıllar önce Leipzig formasıyla Vodafone Park'a gelen Timo Werner, ıslıklar yüzünden oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ancak Beşiktaş, atmosfere rağmen istediği skoru bu kez alamadı.

Şampiyonlar Ligi'ne yine Beşiktaş taraftarı damga vurdu. 2008 yılında Liverpool maçında desibel rekoru kıran Kartal taraftarı, Şampiyonlar Ligi takımlarının belalısı oluyor.

Siyah-Beyazlılar, iç sahada taraftarıyla başarılı sonuçlar alırken dün geleneği sürdüremedi. Dortmund, 20 dakikadan sonra baskıyı kırdı.

Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla Dortmund'u sağır etti! Alman takımları İstanbul'da kabus yaşıyor

KULAKLARINI KAPATTILAR

Dortmundlu futbolcular atmosfer sonrası şaşkına döndü. Kulübedeki futbolcular, yoğun ıslık sebebiyle kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla Dortmund'u sağır etti! Alman takımları İstanbul'da kabus yaşıyor

Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla Dortmund'u sağır etti! Alman takımları İstanbul'da kabus yaşıyor

"ISLIKLAR MERHABA DEMEK Mİ OLUYOR?"

Dortmund da yaptığı paylaşımda Beşiktaş taraftarına bir gönderme yaptı. Alman ekibi, "Bu yoğun ıslıklar, merhaba mı demek oluyor" gönderisi attı.

Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla Dortmund'u sağır etti! Alman takımları İstanbul'da kabus yaşıyor

Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla Dortmund'u sağır etti! Alman takımları İstanbul'da kabus yaşıyor

Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor
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Yorumlar (1)
Bilge Parlak:He he 'Merhaba' demek oluyo!!! :))))
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Haber: Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor - Haberler Spor
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