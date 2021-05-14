Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: "Oktay Kaynarca'yı çağırın"
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Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: "Oktay Kaynarca'yı çağırın"

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: "Oktay Kaynarca'yı çağırın" Kağıt toplayıcı bir genç zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu iddia etti Yangın merdiveninin tepesine çıkan genci polis ekipleri ikna ederek indirdi Beşiktaş'ta zabıta ekipleri tarafından malzemelerine...

Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: "Oktay Kaynarca'yı çağırın"

Kağıt toplayıcı bir genç zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu iddia etti

Yangın merdiveninin tepesine çıkan genci polis ekipleri ikna ederek indirdi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta zabıta ekipleri tarafından malzemelerine el konulduğunu iddia eden kağıt toplayıcı bir genç, yangın merdiveninin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerine "Oktay Kaynarca'yı çağırın" diyen genç, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. İlginç diyalogların yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Park Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılık yaptığını söyleyen 16 yaşındaki Samet Ç., zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Sokak üzerindeki yangın merdiveninin giren genç, yoldan geçen bir vatandaşa "abi polisi ara" dedikten sonra tepesine çıktı.

"Oktay Kaynarca'yı çağırın"

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genci ikna etmek için çalışmalara başladı. Malzemelerinin darp edilerek alındığını iddia eden genç, aşağıya inmemek uzun süre direndi. Polis ekiplerinin yanına gelmesine izin vermeyen genç, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yı çağırmalarını istedi. Kaynarca'nın şehir dışında olması nedeniyle gelmesinin mümkün olmadığını belirtilmesi üzerine genç, merdivenin korkuluklarda gezinmeye başladı.

Beşiktaş polisi genci ikna ederek indirdi

Önce sigara içen ardından ceketini ve cüzdanını yere atan gencin yanına önce Beşiktaş Devriye Ekipler Amiri çıkmaya çalıştı. Gençle aşağıdan diyaloğu sürdüren Etiler Polis Merkezi Amiri ardından yangın merdivenine girerek müzakereci polisle birlikte yanına çıktı. Gençle konuşarak ikna çalışmaya başlayan polis ekipleri, bir süre sonra başarılı olarak genci aşağıya indirdi. Polis otosuna bindirilen genç ardından emniyete götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına yansıdı.

Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: 'Oktay Kaynarca'yı çağırın'
Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: 'Oktay Kaynarca'yı çağırın'
Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: 'Oktay Kaynarca'yı çağırın'
Beşiktaş'ta intihar girişiminde ilginç anlar: 'Oktay Kaynarca'yı çağırın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

İntihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca'yı çağırın
İntihar girişiminde ilginç anlar: Oktay Kaynarca'yı çağırın
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