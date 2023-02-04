Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 500 gram kubar esrar, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile fişeklerinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 500 gram kubar esrar, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile fişeklerinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi, KOM Şube Müdürlüğü ve Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Y.Y. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu köpek unsuruyla yapılan aramalar neticesinde; 500 gram kubar esrar, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 291 adet tabanca fişeği ve 183 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Kaynarca Sakarya 3. Sayfa Haberler

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