Sakarya'da sağanak nedeniyle evler ve tarım alanları su altında kaldı

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde başlayan kuvvetli yağış sonucu evlerin giriş katları ile tarım alanları su bastı. Ağaçların devrildiği bölgelerde ulaşım olumsuz etkilendi. Belediye ekipleri çalışmalara devam ediyor.