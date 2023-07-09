Karasu da sağanaktan nasibini aldı: Denize girişler yasaklandı

Sakarya sahillerinde denize giriş yasaklandı

SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Ayrıca, Karasu ilçesinde etkili olan yağış ilçe girişinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçenin güney girişi olan caddesi ile bazı evlerin girişleri ile tarım arazileri de sular altında kaldı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Ayrıca, Karasu ilçesi de sağanak yağıştan etkilendi. İlçenin güney girişi olan İstiklal Caddesi, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebi ile sular altında kaldı. Çift şeritli duble caddede biriken su ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yağış sebebi ile ilçede bazı evlerin girişleri ve tarım arazileri de sular altında kaldı.