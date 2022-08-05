Pendik'te "ayağımı ezdin" cinayeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te "ayağımı ezdin" cinayeti

Pendik'te 'ayağımı ezdin' cinayeti

PENDİK'te otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklanan Serdar Akkuş (32) hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

İSTANBUL DHA- PENDİK'te otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen kişi  tarafından bıçaklanan Serdar Akkuş (32) hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken iddiaya göre H.E.'nin ayağını ezdi. Durumu farketmeyen Serdar Akkuş,  H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.  Serdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Medikal Park Hastanesine kaldırıldı. Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan H.E.  ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece  "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavganın yaşandığı ilk anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serdar Akkuş'un otomobili ile geçtikten sonra yaya olarak geri geldiği ve H.E ile kavga ettiği anlar yer alırken, bir süre sonra kameranın açısından çıktıkları görüldü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaynarca Pendik DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title