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Son Dakika | Pendik'te boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Pendik'te boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İstanbul Pendik'te boğazından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

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İstanbul Pendik'te boğazından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Kaynarca Mahallesi'nde S.A. idaresindeki aracın H.E'nin ayağının üzerinden geçmesi üzerine kavga çıktı.

Kavgada H.E, S.A'yı boğazından bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan H.E'nin çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Kaynarca İstanbul Pendik Güncel Haberler Son Dakika

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