PENDİK'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGAN YAKALANDI

PENDİK'te dün kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalışmış, arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etmişti. Tekme tokat dövülen saldırgan kaçarak uzaklaşırken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polise ifade veren kadın, saldırgandan şikayetçi olmadığını belirtti.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DARBEDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.K. Pendik Esenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda kız arkadaşı olan T.T. ile alkol aldıklarını sonrasında ise tartıştıklarını söylediği öğrenildi. T.T. 'nin polise verdiği ifadede ise alkol alarak tartıştıklarını, erkek arkadaşının da taksiye binmek istediğini ancak herhangi bir darp ya da tehdit olayının olmadığını ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını ve B.K.' dan da davacı olmadığını belirttiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Konu ile ilgili "Kötü Muamele" suçundan B.K. hakkında savcılık talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel