Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre müebbet ile 210 yıla kadar hapis istemi

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Necdet Karakuş'un bir kişiye karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet ve 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 210 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklu yargılanan sanık Necdet Karakuş hakkında duruşma savcısı, celse arasında esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, olay günü sanık Necdet Karakuş'un kullanmakta olduğu 34 AJ 7572 plaka sayılı özel halk otobüsü rutin güzergah dışına çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi İETT durağında beklemekte olan müştekiler ile maktüle kasten çarptığı ve sonrasında otobüsten elinde bulunan bıçakla inerek müşteki Ali Kaplan'a ve çevredeki kişilere bıçağı savurduğu hatırlatıldı. Müşteki ve mağdurların çeşitli biçim ve niteliklerde yaralandıkları, Yalçın Tahir Billur'un ise çarpma nedeniyle hayatını kaybettiği anlatılan mütalaada, sanığın 14 kez "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 126 yıldan 210 yıla kadar ve maktül Yalçın Tahir Billur'u "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı, mütalaasında sanık Necdet Karakuş'un tutukluluk halinin devamını da talep etti. Duruşma, 11 Şubat'ta görülecek.

İDDİANAME

İddianamede, özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş 'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarparak bir kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. İddianamede, kazadan sonra otobüsten inen sanık Necdet Karakuş'un bazı kişileri elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı kaydedildi. Olay yerinin Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağı önü olduğu belirtilen iddianamede, otobüsün ön tekerinden itibaren 15,5 metre boyunca fren izi bulunduğu tespit edildiği anlatıldı. 4 Kasım 2019'da tutuklanan sanık Karakuş polise ve sorgu hakimliğine verdiği ifadesinde, olaydan önceki gece uyuşturucu madde kullandığını, olay sırasında frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını bilerek ve isteyerek bozduğunu söylediği belirtildi. Sanık ifadesinde kasti olarak kalabalığın üzerine otobüsü sürdüğünü, kalabalığa çarptıktan sonra frene basmadığını, otobüsün kendiliğinden durduğunu, otobüste bulunan meyve bıçağını alarak indiğini rastgele salladığını, daha sonra kendisini suçlu hissederek öldürmek istediğini ve Beşiktaş İskelesinden denize atladığını söylediği de yer aldı. İddianamede, sanık Necdet Karakuş'un, Yalçın Tahir Billur'u "Kasten öldürmek" suçundan ve "14 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan bir müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AKIL HASTALIĞI SAPTANMAMIŞTI

19 Ocak'ta görülen duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporunda sanıkta akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı