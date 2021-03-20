Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden antrenman, tam sahada uygulanan taktik programın ardından yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı devam eden Gökhan Töre, derbi maçı kadrosuna dahil edilmedi. Bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Cenk Tosun'un yanı sıra Mensah da maç kadrosunda yer buldu.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı