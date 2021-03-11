Beşiktaş, Medipol Başakşehir deplasmanında
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir deplasmanında

11.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:37
Beşiktaş, Medipol Başakşehir deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

Son 5 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Gökhan Töre ve Cenk Tosun yok

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen oyuncu, yarın takımını eksik bırakacak.

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun da yarınki maçta oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve salı gününden itibaren takımdan ayrı çalışan Cenk'in henüz hazır olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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