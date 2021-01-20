Beşiktaş liderliği devam ettirmek amacında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Beşiktaş liderliği devam ettirmek amacında

20.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:45
Beşiktaş liderliği devam ettirmek amacında

Rakip Fatih Karagümrük, hedef galibiyet-Sergen Yalçın'ın onbiri nasıl olacak?

-Rakip Fatih Karagümrük, hedef galibiyet

-Sergen Yalçın'ın onbiri nasıl olacak?

-Sarı kart sınırında üç futbolcu

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor.SERGEN YALÇIN'IN ONBİRİ NASIL OLACAK?Teknik direktör Sergen Yalçın uzun zaman sonra takımda eksik futbolcu olmadan çalışmanın keyfini yaşıyor.Fatih Karagümrük karşısında çok fazla oyuncu değiştirmesi beklenmeyen Yalçın, kaleyi yine Ersin'e emanet edecek. Defansın sağında Rosier oynarken sarı kart cezası biten Welinton'un Vida ile stoper ikilisini oluşturması bekleniyor. Son haftalarda sol bekte içeride Rıdvan, dışarıda N'Sakala'ya forma giydiren Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında N'Sakala'ya görev verecek. Orta sahada Josef de Souza, hücum hattında ise Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar Beşiktaş'ın gol arayan isimleri olacak.Siyah beyazlıların Karagümrük karşısındaki muhtemel onbiri şöyle: Ersin-Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.SARI KART SINIRINDA ÜÇ FUTBOLCUBeşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hande Erçel Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş liderliği devam ettirmek amacında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:17:33. #1.14#
title