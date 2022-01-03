BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın ayrılığı sonrası Önder Karaveli ile yola devam kararı alan Beşiktaş, Önder Karaveli'nin erkenden yıpranmaması için, Önder Hoca'nın dahil olacağı bir teknik ekiple birlikte yapılanmayı planlıyor. Daha önce Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro anlaşma aşamasına gelen ve son dakikada Estoril'in tazminat istemesiyle rafa kaldırılan teknik direktör adayları arasından Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Slaven Biliç isimlerinin yanı sıra Okan Buruk ve Guti isimleri de öne çıkıyor. Bu bağlamda taraftarların en çok merak ettiği " Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş kiminle anlaştı? Beşiktaş'ın yeni teknik adamı kim? Beşiktaş'ın teknik adamı kim?" soruları öne çıkmakta işte adaylar.

BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde son maçlarda kıpırdanmaya başlansa da aldığı mağlubiyetin ardından yeni teknik adam dedikoduları alevlendi. Son dönemde birçok futbol adamı ve efsanesiyle adı anılan karakartalın adayları ise şu şekilde.

ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş ile başarılı bir dönem geçiren ve 2 şampiyonluk kazanan Beşiktaş'ın ilk hedefi Şenol Güneş. Ancak Şenol Güneş'in devre arasında takım çalıştırmaması ve A Milli takımdan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından Şenol Güneş'in önümüzdeki sezona kadar takım çalıştırılmayacağı spor basınında yer alıyor. En büyük ihtimal ise önümüzdeki sezon başına kadar Önder Karaveli'nin takımın başında kalması ve Şenol Güneş ile imzaların atılmasının ardından teknik ekibe katılması bekleniyor.

SLAVEN BİLİÇ

Tıpkı Şenol Güneş'te olduğu gibi birçok maçta gösterdiği başarılı ve üretken futbol ile rakipler tarafından bile takdir toplayan Hırvat teknik adamın tekrar Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı spor basınında yer alıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de adayları arasında bulunan Biliç'in,Beijing Guoan ile sözleşmesi 1 Ocak itibarıyla bitti.

OKAN BURUK

Başakşehir'in tek şampiyonluğunun mimarlarından Okan Buruk'ta, Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim. Yönetimdeki birçok isimin genç ve uzun yıllar takımın başında kalabilecek bir teknik adamla anlaşması yönünde görüş bildirdikleri iddia edilmekte.

RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile adı geçen bir diğer isim. Beşiktaş'ın Kadıköy'de, 4-3'lük skor ile kalecisiz bir şekilde devirdiği unutulmaz maçta Beşiktaş'ta teknik adamlık görevini yerine getiren Rıza Çalımbay'ın, bir kez daha Beşiktaş'ın başına geçebileceği iddia ediliyor. Sivasspor'da görevini başarıyla yerine getiren Çalımbay ile Beşiktaş arasındaki iddiaları en çok kuvvetlendiren konu ise sözleşmesindeki madde. Başarılı teknik adamın sözleşmesinde Beşiktaş'ın teklif yapması durumda serbest kalabileceği maddesinin sözleşmesinde yer aldığı iddia edilmekte.

GUTİ HERNANDEZ

Yönetimdeki faklı görüşlerden bir tanesi de Guti. Bir başka Beşiktaş efsanesi Guti'nin de hem kariyeri hem de yaşı nedeniyle Beşiktaş'ın teknik adamı adayları arasında yer almakta. Real Madrid'de alt yapı tecrübesi bulunan ve bir dönem Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin de, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı iddia edilmekte.

Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) January 3, 2022

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