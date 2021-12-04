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Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor

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Siyah-Beyazlılar, uzun süre 1-0 götürdüğü maçta Umut Bozuk'un golüne engel olamadı ve Kasımpaşa'da 1-1'lik sonuca razı geldi. Kartal'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Beşiktaş'ı yıkan golü atan Umut'un geçmişte yaptığı, "Ölümüne Galatasaray" ve Fatih Terim paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Kara Kartal, 25 Ekim 2021'deki Galatasaray derbisinden beri maç kazanamıyor. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanında 12. golde Can'ın attığı şık golle öne geçse de, oyun ve skor hakimiyetini koruyamadı.

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un paylaşımına tepki yağıyor

UMUT DAMGASI

Kasımpaşa'da 82. dakikada sahneye çıkan Umut, Beşiktaş'ı yıkan golü kaydetti. Fransız doğumlu oyuncunun geçmişte yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme taşındı. Kasımpaşa döneminden önce birçok kez Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Umut'un bir paylaşımı altında taraftarlar tartışma yaşadı.

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor

"ÖLÜMÜNE GALATASARAY"

2013'te yaptığı paylaşım nedeniyle sık sık gündeme gelen Umut, o ifadeler yüzünden yine hedef oldu. 25 yaşındaki forvetin, "Ölümüne Galatasaray" paylaşımına dün gece oynanan maçtan sonra yorum yağdı. Beşiktaşlı ve Galatasaraylı taraftarlar birbirine girdi.

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un paylaşımına tepki yağıyor

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un paylaşımına tepki yağıyor

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un paylaşımına tepki yağıyor

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un paylaşımına tepki yağıyor

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Yorumlar (1)
Metin Demir:adam gerçekleri paylaşmış türkiyenin gelmiş geçmiş en iyisi fatih hoca ve gsye yapılan tüm haksızlıklara rağmen avrupanın lideri Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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