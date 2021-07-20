BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor
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BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor

BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ yöresinde istihdamı arttırmak, bölgede kırsal kalkınmayı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, yetiştirici ve üreticiye can suyu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ yöresinde istihdamı arttırmak, bölgede kırsal kalkınmayı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, yetiştirici ve üreticiye can suyu oldu.

Hizmete başladığı 2013 yılından bu yana tesiste yıllık ortalama 5 milyon litre süt işlenirken BESAŞ, 2021 yılının ilk 6 ayında üreticiye 1 milyon 300 bin liranın üzerinde ödeme yaptı. Günümüzün en gelişmiş makine ve teçhizatıyla tek vardiyada 30 ton süt işleme kapasitesine sahip tesislerde yılın ilk 6 ayında dağ bölgelerindeki üretici ve yetiştiriciden 455 bin litre süt alımı yapıldı.

Sofrada lezzet, çiftçiye destek

Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve birlikler vasıtasıyla kırsalda yaşayan çiftçilerden alınan sütler, yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste tamamen hijyenik koşullarda işleniyor. BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi'nde kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor, krema gibi onlarca çeşit ürün tamamen hijyenik koşullarda üretiliyor. Bursalıları sağlıklı ve ekonomik gıda ile buluşturmayı ilke edinen BESAŞ, süt ürünlerini de Bursa ili sınırları içinde faaliyet gösteren zincir marketler dahil olmak üzere 450'nin üzerinde BESAŞ satış noktasında Bursalıların beğenisine sunuyor. - BURSA

BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor
BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor
BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor
BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor
BESAŞ ile çiftçinin yüzü gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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