BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033889 0,11 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033889 0,11 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020603 0,11 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051702 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036030 0,11 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030459 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033878 0,44 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059212 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037324 0,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040771 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063809 0,82 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041227 0,40 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,023657 0,35 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019982 0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019531 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030740 0,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043718 0,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025484 0,40 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025240 0,32 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017579 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067500 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068480 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026956 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029870 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061772 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA