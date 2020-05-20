BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059396 0,52 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059396 0,52 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076854 0,48 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039294 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023599 0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098351 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016743 0,74 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014707 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023446 2,72 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037973 2,30 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,098616 2,26 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113745 2,26 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,128820 2,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017113 1,97 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030295 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,064685 1,46 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081758 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,094717 1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025636 2,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017797 2,02 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037323 1,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026231 1,64 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030663 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038068 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041963 1,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025242 1,21 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041423 1,20 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040567 1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029528 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026661 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066724 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067710 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061099 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA