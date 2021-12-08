En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 3,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 3,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,085252
|3,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,097031
|3,82
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,049701
|3,58
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,143262
|3,31
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,248596
|3,19
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,130797
|3,18
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,218754
|3,18
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050974
|3,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,203421
|2,95
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,122382
|2,91
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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