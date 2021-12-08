En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 3,82 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: