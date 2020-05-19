Berdan Mardini'nin memleketine kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikası hizmete girdi
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Berdan Mardini'nin memleketine kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikası hizmete girdi

Şarkıcı Berdan Mardini'nin, Mardin'de doğup büyüdüğü mahalleye vefa borcunu ödemek için kurduğu fabrika faaliyete başladı.

Berdan Mardini'nin memleketine kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikası hizmete girdi
19.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:18

Şarkıcı Berdan Mardini'nin, Mardin'de doğup büyüdüğü mahalleye vefa borcunu ödemek için kurduğu fabrika faaliyete başladı.

Mardini ve amcası Şahin Karademir tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle merkez Artuklu ilçesinin Yaylabaşı Mahallesi'nde günlük 10 ton kapasiteli gül yağı ve gül suyu fabrikası hizmete girdi.

Aynı mahallede 3 yıl önce 10 dönüme ekilen güllerin hasadı gerçekleştirildi, geçen yıl 400 dönüm gül ve 100 dönüme lavanta ekimi yapılan arazilerin hasadına ise gelecek yıllarda başlanacak.

Hasadı yapılan güller 500 kilogramlık 6 gül kazanına dökülerek gül suyu ve gül yağına dönüştürülmeye başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Berdan Mardini ve bazı davetliler, tarlada güllerin hasadına katıldı ve fabrikada incelemelerde bulundu.

"Birlikte Mardin'de çok şey başaracağımızı ümit ediyorum"

Mardini, yörenin önemli yatırımlardan birine imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bölgede güçlü bir istihdam sağlamak ve ata topraklarına vefa borcunu ödemek için kendisinden 2 yaş büyük amcasıyla fabrikayı kurduklarını kaydeden Mardini, yaklaşık 600 dönüme gül ve lavanta ektiklerini, 10 dönümlük alandan gülleri topladıklarını ve bir dönümden 200 kilogram hasat elde ettiklerini bildirdi.

İlerleyen zamanlarda burayı bir turizm cennetine çevirme, hem istihdam sağlama hem de insanları teşvik etmeyi arzuladıklarını ifade eden Mardini, şöyle konuştu:

"Birlikte Mardin'de çok şey başaracağımızı ümit ediyorum. Memleketimize inşallah hayırlı olur. İlk gül hasadının ardından birlikte ilk gül sularını çıkaracağız. Tarihi kent Mardin'in bu kokuyla gül ve lavantalara buluşması çok önemliydi. Memleketin çocuğu olarak biz de gurur duyuyoruz. Bugün denemelik bir hasat yaptık. 2 yıl içerisinde 600 dönümlük alanda yetiştirilen güllerin içerisine gireceğiz. Mardin dağları şu anda güllerle donatılmış durumda."

Yöre halkının desteğiyle bölgede ciddi bir pazar oluşturmayı amaçladığını kaydeden Mardini, kentte kısa sürede tersine göçü sağlamayı istediklerini aktardı.

Kırsal alanda istihdam sağlamak amacıyla yatırımı Organize Sanayi Bölgesine yapmadıklarını dile getiren Mardini, "Köy ve köyün etrafındaki insanlara iş imkanı sunabilelim ki başka şehirlere gitmesinler. Dolayısıyla biraz da doğallığı korumak istedik." diye konuştu.

Binlerce yıl önce güllerin Mezopotamya ovasından dünyaya yayıldığını, gülleri tekrar ana vatanında yetiştirmenin önemli olduğunu aktaran Mardini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yatırım yapılması konusunda önemli tavsiyelerde bulunduğunu, buradan aldıkları ilk ürünlerden Cumhurbaşkanlığına hediye götürüleceklerini sözlerine ekledi.

"4 ton gülden bir kilogram yağ elde ediyoruz"

Mardini'nin amcası Şahin Karademir de ilk etapta 10 dönümlük atıl durumdaki bir arazide gül ektiklerini, daha sonra sırayla alanı genişleterek 400 dönüme gül, 100 dönüme de lavanta ekildiğini söyledi.

Ekili alanların 2 yıl sonra görsel bir şölene dönüşeceğini aktaran Karademir, "Fabrikada 4 ton gülden bir kilogram yağ elde ediyoruz. Sabah erkenden işçilerimiz gülleri topluyor ve kazanlara atıyor. Bir ton gülden bir ton gül suyu elde ediyoruz." dedi.

Mevsimsel olarak geçen yıl tarlada bin 500 kişinin istihdam edildiğini, bu yıl 2 bini geçtiklerini, fabrikada da 50-60 kişinin çalıştığını anlatan Karademir, gelecek yıllarda 12 bin kişinin bu işten ekmeğini kazanacağını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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