Belediyeden esnafa üçüncü destek yüzleri güldürecek
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Belediyeden esnafa üçüncü destek yüzleri güldürecek

Belediyeden esnafa üçüncü destek yüzleri güldürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan esnaflara 3'üncü faz Bin TL nakit desteği sağlayacağını duyurdu.

Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan esnaflara 3'üncü faz Bin TL nakit desteği sağlayacağını duyurdu.

Sivas Belediyesi daha önce bin TL ve bin 500 TL olmak üzere 2 ayrı nakit desteği sağlayarak işyerlerini kapatan esnaflara destek olmuştu. Şimdi ise yine işyerlerini kapatan esnaflara 3'üncü faz bin TL nakit desteği sağlayacağını duyurdu. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret ederek, pandemi döneminde esnaflara sağladığı katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret eden Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, "Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımız mağdur oldu. Bu süreçte Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in esnaf ve sanatkarlarımıza sağlamış olduğu destek bizleri çok memnun etmiştir. Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda işyerlerimiz dezenfekte edildi, maske dağıtımı yapıldı. Dükkan kiralarında ve kira artışlarında hep esnafımızın yanında yer alarak kira artışına gitmedi. Genelge kapsamında kapanan esnaf ve sanatkarlarımız için üç defa maddi destek verilerek esnafımızın zor gününde yanlarında olduğu sağlanmıştır. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, esnaf ve sanatkarlarımıza sağlamış olduğu destek ile gönülleri fethetmiştir. Esnaf teşkilatı olarak pandemi sürecinde her zaman esnafımıza yardımcı olan, sorunlarıyla yakından ilgilenen, maddi destek sağlayarak örnek teşkil eden, esnafımızı sevindiren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Kira almadık, kira artışı yapmadık"

Sosyal ve gönül belediyeciliği olarak esnafa katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise; "Belediye olarak imkanlar dahilinde esnaf ve sanatkarlara katkı sağlayamaya çalışıyoruz. Covid-19 salgını ile birlikte çalışmalar yaparak hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Esnaflarımızın işyerlerinin dezenfekte edilmesini sağladık. Maske dağıtarak bu zor ve sıkıntılı süreçte yardımcı olduk. Belediyenin kiracısı esnaflarımızdan kira almadık, kira artışı yapmadık. Genelge kapsamında kapanan işletme sahiplerine üç faz olarak, ilkini Mart ayında bin TL ikincisini Ocak ayında bin 500 TL ve üçüncüsünü de Ramazan ayına mahsus olmak üzere bin TL nakdi destek yardımında bulunduk. Temel amacımız sosyal ve gönül belediyeciliği olarak bu zorlu süreçte esnafımızın yanında olduğunu göstermek" ifadelerine yer verdi.

"Esnafın güçlü olduğu şehirler güçlü şehirlerdir"

Esnafın duyarlı olduğunu, alınan tedbirlere uyduğunu da hatırlatan Başkan Bilgin, " Esnafın güçlü olduğu şehirler güçlü şehirlerdir. Biz de bu nokta da gerek kira yardımlarıyla gerek kira almayarak gerek kiralara zam yapmayarak gerekse nakdi yardımlarla birlikte esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e esnaf ve sanatkarlara sağlamış olduğu katkı ve destekler için plaket takdim ederek teşekkür etti. - SİVAS

Belediyeden esnafa üçüncü destek yüzleri güldürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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