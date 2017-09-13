Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Erol Kaya

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Aynalar başkasına tutulmak için icat edilmedi, kendimize tutmak için icat edildi. Biz yerel yönetimler olarak genel oyların hep altında kaldık. Bunu biliyoruz. En son 2014'te yüzde 42 aldık. Hizmet önemli ama yeterli değil, gönüllere girmeyi başarmamız lazım." dedi.



Kaya, ATO Congresium'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca "Medeniyetimizi yaşatan dünyayla yarışan şehirler" sloganıyla düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.



Kaya, toplantının amacının, belediyelerin çalışmalarının değerlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı, belediyelerin beklentileri, özellikle belediye başkanlarının 2019'a gidilen süreçte şehirle, vatandaşlarla ilişkilerinin müzakere edilmesi, parti hassasiyetlerinin bir kez daha hatırlatılması ve kamuoyu algısının gözden geçirilmesi olduğunu belirtti.



Toplantının ikinci oturumuna AK Parti mensubu 884 belediye başkanı, 37 il genel meclisi başkanı ile 81 il yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısının katıldığını dile getiren Kaya, AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar özellikle yerel yönetimlere ilişkin hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi. Kaya, düzenlemelerle belediyelere, kentsel dönüşümle ilgili "inanılmaz yetki ve imkanlar"ın sunulduğunu kaydetti.



Belediyelerin toplam gelirlerinin yüzde 50'ye yakınının merkezi yönetimden aktarılan paylardan oluştuğuna dikkati çeken Kaya, belediyelerin, imkanları nispetinde kaynak üreten, bu kaynakları da şehir halkına sunan kurumlar olduğunu söyledi.



"7 Haziran'da millet bize bir ayar verdi"



Kaya, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimler öncesi yaşadığı bir anısını paylaştı. Maltepe'de esnaf ziyareti sırasında genç bir vatandaşla yaptığı sohbeti aktaran Kaya, şöyle konuştu:



"Oy istiyoruz, 'Tabii tabii vereceğiz.' deyince baktım arıza var, vakit de yok. Çünkü son gün, ertesi gün seçim var. Döndüm kendisine dedim ki 'Niçin oy vermeyeceksin Selçuk?' Selçuk bana 'Ben öyle bir şey söylemedim.' dedi. 'Birbirimizi kandırmaya gerek yok, niçin oy vermeyeceksin.' dedim. Arkaya baktım kalabalık, dışarı çıkardım, kapıyı kapattım. 'Selçuk niçin oy vermeyeceksin?' dedim. Selçuk, 'Ben AK Partiliyim, bütün oylarım da AK Parti'ye ve ben AK Parti'nin bu ülkeye yaptığını biliyorum ama siz çok kibirlendiniz, bize tepeden bakıyorsunuz. Biraz burnunuz sürtsün istiyorum. Onun için oy vermeyeceğim.' dedi. Ben de Selçuk'a 'Koalisyon mu istiyorsun?' diye sordum. 'Hayır, koalisyon istemiyorum. Bunun ülkeye ne getirdiğini bilen adamım ama böyle bıçak sırtı gibi olasınız inşallah. Bizim de kıymetimizi anlarsınız.' dedi. 20 dakika Selçuk'la sohbet ettim, ikna ettim, oy vereceğini söyledi ama dışarı çıktığımda ben halen mutmain değildim. 7 Haziran'da millet bize tekebbürden, kibirden ve tepeden bakmadan dolayı bir ayar verdi."



"Belediye başkanlarımız adına yüzde 50 artı 1'in üzerine çıkmaya söz veriyorum"



Kaya, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlere ilişkin anısını da paylaştı. Tuzla'da Nuh Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti sırasında, Hollanda'ya kanal tekneleri üreten tersaneye girdiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:



"Esnaf ziyareti sırasında, ikinci esnaf bizi çok muzip bir gülüşle karşıladı. İlçe başkanı Sebahattin Bey, ilçe yönetiminden arkadaşlarımız var. 'Abi hayırdır ne var?' dedim. 'Erol Bey hem üzüntülüyüz hem çok sevinçliyiz.' dedi. Tabii siyasetçiyiz önce üzüntüyü sormak lazım, 'Niye üzüntülüsün abi? dedim. 'Erol Bey, 7 Haziran seçimleri bu ülkeye çok şey kaybettirdi.' dedi. 'Peki abi niye memnunsun, çok sevinçlisin, niye gülüyorsun?' diye sordum. 'Elhamdülillah kuzu gibi olmuşsunuz. Bak biz sizi bu şekilde istiyoruz, biz sizden bunu istiyoruz. Şimdi hiç endişe etmeyin, biz size oy vereceğiz ama sakın bu halinizi kaybetmeyin.' dedi. Aynalar başkasına tutulmak için icat edilmedi, kendimize tutmak için icat edildi. Biz yerel yönetimler olarak genel oyların hep altında kaldık. En son 2014'te yüzde 42 aldık. Bunu biliyoruz. Hizmet önemli ama yeterli değil, gönüllere girmeyi başarmamız lazım. Sayın Başbakanım, ben 884 belediye başkanımız adına yüzde 50 artı 1'in üzerine çıkmaya söz veriyorum. İnşallah Rabbim bunu gerçekleştirmeyi nasip eylesin."



Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile belediye başkanları ve partililer katıldı.