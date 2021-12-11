Belediye başkanı olduğunu kimse anlamıyor

BALIKESİR (İHA) - Bursa'ya ilçesinin halılarını tanıtmak için gelen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sergiyi gezenlere halıları ustalıkla tek tek tanıtıyor. Yavaş'ın başkan olduğunu kimse anlamıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin başarılı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçesinde üretilen yüzde yüz koyun yününden dokunan ve geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan dünyaca ünlü Yağcıbedir halılarını Türkiye'nin farklı vilayetlerinde açtığı sergilerle bizzat kendi tanıtıyor. Kimseye belediye başkanı olduğunu söylemeyen Yavaş, sıradan bir vatandaş gibi ilçesinde üretilen dünyaca ünlü halıları tek tek tanıtıp, satışını da yapıyor. Büyük bir ustalıkla halıları tanıtan ve kimliğini söylemeyen Ekrem Yavaş'ın belediye başkanı olduğu kimse anlamıyor. İlçesini değerlerini tanıtmak için var gücüyle çalışan başkan, herkesin takdirini kazanıyor.

En son Bursa'da Tayyare Kültür Merkezinde Yağcıbedir halıları sergisi açan Yavaş, buraya gelen ziyaretçileri halıların özelliklerini ve tarihini tek tek anlatarak tanıttı. Yavaş, bu zamana kadar 10 vilayete giderek ilçesinin dünyaca ünlü halılarını bizzat kendisi tanıttı.

İlçesine hizmet etmekten büyük keyif aldığını ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "2004 yılından bu yana belediye başkanlığı yapıyorum. Belediye başkanlığında üçüncü dönemim. Her bir şehrin bir marka değeri var. Yağcıbedir Sındırgı'nın marka değeri. Coğrafi işareti belediyeye ait olan bir ürün. Biz bunu almak için çok ciddi manada gayret sarf ettik. Bugün ilçemizde yaptığımız çalışmalar neticesinde Yağcıbedir mahallesi bile kurduk. Kültürü gelecek nesillere aktarmak için ciddi manada çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinde şehrimizin ve Yağcıbedir kültürünün tanıtımı için farklı faaliyetler içerisinde bulunuyoruz. Bursa'dayız. Ben burada halıları tanıtırken belediye başkanı olduğumu söylemiyorum. İksiri bozulur diye düşünüyorum. Ben Mersin'e kadar halıları tanıtmak için gittim. Bu zamana kadar 10 vilayeti gezdim. Gittiğim her ilde belediye başkanı olduğumu söylemiyorum. Kendimi halıcı olarak tanıtıyorum. Halılar 4 bin lirayla 25 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Burada 60 tane el dokuma halı sergileniyor" dedi. - BURSA