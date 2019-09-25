Belçim Belgin, Beren Saat'i Dj Maga ile tanıştırdığı iddialarına cevap verdi! Dj Maga kimdir?
Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinde ayrılık iddiaları gündemi meşgul ediyor. Beren Saat'in yakın arkadaşı Belçim Bilgin'in Dj Maga ile Beren Saat'i tanıştırdığı iddia edilmiş ve ikilinin gece kulübünde çekilen fotoğrafı magazin gündemini sarsmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Dj Maga kimdir sorusu akıllara geldi.
Beren Saat'i Dj Maga ile tanıştırdığı iddia edilen Belçim Belgin "Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığımı mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum." dedi. Öte yandan adı Beren Saat ile aşk dedikodularına karışan Dj Maga mercek altına alınırken Dj Maga kimdir sorusu merak uyandırdı.
DJ MAGA KİMDİR?
Fransa'da dünyaya gelen Dj Maga, dünyanın birçok yerine seyahat etmiş ve farklı kültürlerle tanışmıştır. Yılın yarısını Fransa'da geçiren Dj Maga, yılın diğer yarısını ise Dubai ve Mikonos'ta geçiriyor. Dj Maga'nın ''Destinesia'' ve "Regata" adlı eserleri var.