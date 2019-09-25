Belçim Belgin, Beren Saat'i Dj Maga ile tanıştırdığı iddialarına cevap verdi! Dj Maga kimdir?

25.09.2019 12:30

Beren Saat'i Dj Maga ile tanıştırdığı iddia edilen Belçim Belgin "Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığımı mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum." dedi. Öte yandan adı Beren Saat ile aşk dedikodularına karışan Dj Maga mercek altına alınırken Dj Maga kimdir sorusu merak uyandırdı.

DJ MAGA KİMDİR?

Fransa'da dünyaya gelen Dj Maga, dünyanın birçok yerine seyahat etmiş ve farklı kültürlerle tanışmıştır. Yılın yarısını Fransa'da geçiren Dj Maga, yılın diğer yarısını ise Dubai ve Mikonos'ta geçiriyor. Dj Maga'nın ''Destinesia'' ve "Regata" adlı eserleri var.