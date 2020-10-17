Belçika'da son 24 saatte 10 bin 192 yeni koronavirüs vakası
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Belçika'da son 24 saatte 10 bin 192 yeni koronavirüs vakası

17.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:27
Belçika'da son 24 saatte 10 bin 192 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 10 bin 192 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 10 bin 192 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 202 bin 151'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 10 bin 192 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 202 bin 151'e yükseldi. Ülkede 32 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 359'a ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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