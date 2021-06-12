Bedensel engelini sporla aşan genç, azmiyle örnek oluyor
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Bedensel engelini sporla aşan genç, azmiyle örnek oluyor

Bedensel engelini sporla aşan genç, azmiyle örnek oluyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yaşayan 21 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman, hem eğitim hem de sosyal hayattaki başarılarıyla diğer engelli öğrencilere örnek oluyor.

Edirne'de yaşayan 21 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman, hem eğitim hem de sosyal hayattaki başarılarıyla diğer engelli öğrencilere örnek oluyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kahraman, AA muhabirine, doğuştan çocuk felci nedeniyle uzun yıllar yataktan kalkamadığını, tedavisinin yanı sıra spor yaparak yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Fitness sayesinde 15 yıl kullandığı tekerlekli sandalyeyi kenara bırakarak kanedyen (koltuk değneği) yardımıyla artık işlerini görebildiğini ifade eden Kahraman, spor yaparak hayatındaki engelleri bir bir kaldırdığını dile getirdi.

Sporu çok sevdiği için üniversitede Spor Bilimleri Fakültesini tercih ettiğini ve üniversiteye de dereceyle girdiğini aktaran Kahraman, "Sporu çok sevdiğim için gelecekte de bu konuda eğitim almak istedim. Antrenörlük bölümünü kazandım. Kendi kategorimde 1. olarak girdim." dedi.

Kahraman, spor, eğitim ve sosyal hayatta başarılı olduğunu, farklı alanlarda çeşitli ödüller aldığını anlattı.

Edirne'de düzenlenen bilek güreşi yarışmasında "yılın en iyi sporcusu", fizik tedavi merkezinden "başarı ödülü", Elazığ'daki depremzedelere yardım çalışmalarında yer aldığı için de Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten "teşekkür belgesi" aldığını aktaran Kahraman, birçok sosyal çalışma içerisinde de aktif olarak yer aldığını söyledi.

Kahraman, engelliler için yaptığı sosyal sorumluluk projelerine yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesiyle tekrar devam edeceğini anlattı.

"Akülü aracın eğitimime büyük katkısı oldu"

Kahraman, salgın öncesi üniversiteye babasının yardımıyla veya minibüslerle gittiğini, özellikle kışın çok zorluk yaşadığını söyledi.

Edirne Valiliğince kendisine verilen akülü araba sayesinde artık okula rahat şekilde gitme fırsatı bulduğunu ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Okula gitmekte çok zorluk çektiğim günler olmuştu. Bu araç sayesinde okuluma kendi imkanlarımla gidebileceğim. Akülü aracın eğitimime gerçekten çok büyük katkısı oldu. Üniversiteye gittiğim de de kampüs içinde araçla istediğim yere gidebiliyorum. Başta Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen hocama çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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