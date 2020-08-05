Bedelli askerlikte yeni ücretlendirme
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Bedelli askerlikte yeni ücretlendirme

Bu yılın temmuz-aralık dönemine ilişkin "bedelli askerlik" ücreti belirlendi.

Bedelli askerlikte yeni ücretlendirme
05.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:29

Bu yılın temmuz-aralık dönemine ilişkin "bedelli askerlik" ücreti belirlendi. 

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hesaplamaya göre, bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise, 5 bin 563 euro oldu. Bedelli askerlik ücreti, Ocak-Haziran döneminde 35 bin 54 Liraydı. 2020 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulamayla öğrenilebilecek.

Askerlik yerlerini öğrenmek için PTT'den bir e-Devlet şifresi almak ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak yeterli olacak. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu ekranından;

Askerlik durum belgesi,

Yoklama başvurusu,

ASAL Celp Dönem tercihi,

Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu bilgilerine ulaşılabilecek.

Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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