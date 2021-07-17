Bedel Ödeyenler ülkemizi Red Bull Campus Clutch Dünya Finalinde temsil edecek!

Sahne Bedel Ödeyenler'in, başarılar!

Red Bull Campus Clutch Türkiye şampiyonu Bedel Ödeyenler ülkemizi Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde temsil edecek.

Red Bull Campus Clutch heyecanı Mart ayındaki ulusal elemelerle başladı. Türkiye'de 80 üniversitede gerçekleşen elemeler sonunda Bedel Ödeyenler ve DeSync ne çıkarken, maçın galibi Bedel Ödeyenler Dünya Finali Eleme Turu'na yükselme başarısı gösterdi.

Red Bull Campus Clutch'ın dünya finali bu hafta sonu gerçekleşecek. Öğrencilerden oluşan VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren turnuvanın 17 - 18 Temmuz'da İspanya'da düzenlenecek Dünya Finali'nde ülkemizi Bedel Ödeyenler takımı temsil edecek.

Dünya Finalindeki maçlar kanalından canlı yayınlanacak. 17 - 18 Temmuz tarihlerindeki finallerde kadrosunda Arda Demirel, Barış Özdemir, Cenk Erşahin, Hakan Lekesizer, Tolga Bacak beşlisini barındırıyor. Temsilcilerimiz ise turnuvanın şampiyon olabilecek takımları arasında gösteriliyor. Turnuvaya katılan diğer takımlar ve ülkeleri ise şu şekilde: