BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal edenleri kovmaya...
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BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal edenleri kovmaya...

29.09.2020 21:37 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:41
BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal edenleri kovmaya...

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie, sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal eden sunucuları kovmaya hazır olduğunu söyledi.

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie, sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal eden sunucuları kovmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu ay başında BBC'nin genel müdürlüğüne atanan Davie, yeni sosyal medya kullanım kurallarının gelecek haftalar açıklanacağını belirtip, kuralların tüm çalışanlar için geçerli olacağını ifade etti.

Davie, "İşten çıkarma dahil, uygun görülen tüm disiplin cezalarını uygulamaya hazırım" dedi ve gerekli görüldüğü takdirde "kişilerin Twitter kullanımına da son verebileceğini" söyledi.

Son dönemde, BBC'de 'The Match of the Day' adlı futbol programında yorumculuk ve sunuculuk yapan İngiltere'nin unutulmaz golcülerinden Gary Lineker'in Twitter hesabından siyasi yorumlar yapması tartışma yaratmıştı.

Davie'nin yorumlarına yanıt veren Lineker, "Kullanıcıların Twitter kullanımına sadece Twitter son verebilir" açıklaması yaptı.

BBC'nin yeni Genel Müdürü, gelecek haftalarda açıklanacak yeni sosyal medya kullanım kurallarıyla ilgili açıklamaları İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nde milletvekillerine yaptı.

Davie, "İnsanların bu konuyla ilgili katı önlemler istediğini biliyorum" dedi ve sosyal medya kullanımıyla ilgili disiplin işlemleri başlatacağını söyledi.

Gary Lineker tartışması

Milletvekillerinin, 'bireylerin Twitter kullanımına nasıl son vereceği' konusundaki sorularına karşılık olarak Davie, "BBC'de çalışmaya devam etmek istiyorlarsa Twitter hesaplarını askıya almalarını talep edebiliriz" yanıtını verdi.

Gary Lineker ile ilgili sorulara da Davie şu cevabı verdi:

"Çok net olacak bir sosyal medya düzenlemesi yapacağız. Gary Lineker son açıklamalarında 'BBC'de çalıştığım sürece sorumluluklarımın farkındayım' diyerek çok net bir mesaj verdi. Bu sorumluluklar açıkça sergilenecek. Ben Genel Müdürüm. Benim görüşüme göre, siyasi parti açıklamaları, bağımsız bir haber kuruluşunda çalışanlar için doğru bir şey değil."

Davie, yeni sosyal medya düzenlemelerinin BBC'nin tüm alanlarında çalışanlar için geçerli olacağını söyledi ve "Bunun insanların sosyal medya kullanımını yasaklamak olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada olmalıyız. Tarafsız haberciliğin çok nefis olabileceğine büyük bir tutkuyla inanıyorum. Bunun sıkıcı olduğu fikrine katılmıyorum" dedi.

BBC
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