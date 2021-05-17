Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti
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Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti Bayrampaşa'da yatalak annesiyle birlikte yaşayan İskender Günaydın isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir şekilde evde düşerek hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bayrampaşa'da yatalak annesiyle birlikte yaşayan İskender Günaydın isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir şekilde evde düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Gül Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yatalak olduğu öğrenilen annesiyle birlikte yaşayan ve daha önce kovid-19 geçirdiği öğrenilen İskender Günaydın evde henüz bilinmeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Günaydın'ın yatalak olan annesi komşularını arayarak yardım istedi. Evin kapısına gelen vatandaşlar kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve girerek yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 45 yaşlarındaki İskender Günaydın'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken Günaydın'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ailenin komşusu olan Adem Sırmalı, "İskender Günaydın ile birkaç gün öncesine kadar kendisiyle görüştüm. Daha önceden covid-19 olmuştu. Daha sonra iyileşmişti biz iyi olarak biliyorduk kendisini. Evde kendisi düşüyor. Düşmesi sonucu annesi bir komşuyu arıyor. O gelip buluyor kapıyı açamadıkları için itfaiyeden yardım isteniyor. İtfaiye gelip kapıyı açıyor sonra evde ölü olarak görülünce ambulans falan da geldi kesin öldüğü tespit edildi. Annesi de yatalak olduğu için hastaneye kaldırdılar. 45 yaşlarındaydı. Ölüm sebebini bilemiyorum doktorlar ne der. Takdiri ilahi" dedi.

Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşayan adam evde düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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