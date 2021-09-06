Son dakika haberi | Bayrampaşa'da kumar oynanan kıraathaneye baskın kamerada
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Son dakika haberi | Bayrampaşa'da kumar oynanan kıraathaneye baskın kamerada

Son dakika haberi | Bayrampaşa'da kumar oynanan kıraathaneye baskın kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

 Bayrampaşa'da kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenlendi. 

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis operasyon yaptı. Baskında 4 kişi iş yeri içerisinde kumar oynarken yakalandı. Ekiplerce kıraathanede yapılan denetimde, içerde alkol servisi yapıldığı tespit edilirken,  30 fişek ele geçirildi. Baskında kumar oynayan 4 kişiye kumar oynamaktan ve işyeri sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama-İzinsiz Alkol Sunumu-Kapatma Saatlerine Riayet Etmeme-6136 Silah Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

İş yeri  ise Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.

 


Son dakika haberi | Bayrampaşa'da kumar oynanan kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haberi | Bayrampaşa'da kumar oynanan kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haberi | Bayrampaşa'da kumar oynanan kıraathaneye baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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