Son dakika haberi | Bayrampaşa'da kumar oynanan kıraathaneye baskın kamerada

Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Bayrampaşa'da kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis operasyon yaptı. Baskında 4 kişi iş yeri içerisinde kumar oynarken yakalandı. Ekiplerce kıraathanede yapılan denetimde, içerde alkol servisi yapıldığı tespit edilirken, 30 fişek ele geçirildi. Baskında kumar oynayan 4 kişiye kumar oynamaktan ve işyeri sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama-İzinsiz Alkol Sunumu-Kapatma Saatlerine Riayet Etmeme-6136 Silah Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

İş yeri ise Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek