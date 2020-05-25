Bayramın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı
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Bayramın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:28

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van'da Cumhuriyet Caddesi, meydanlar, sahiller ve işlek caddelerde vatandaşlar, yurt genelinde bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bayramın ikinci gününde de uydu. Görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimsenin olmadığı gözlenen kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Giriş çıkış noktaları ile kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, görevli olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için sokağa çıkan vatandaş ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, bayramlarını kutladı.

Muş

Muş'ta da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan güvenlik güçleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde izin verilen iş yerleri dışında her yerin kapalı olduğu kentte, cadde ve sokaklarında boş olduğu gözlendi. Güvenlik güçlerinin ekip araçlarından insanlara evde kalmaları çağrısı yaptığı kentte, vatandaşlar da genel olarak kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.

Bitlis

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Bitlis'te de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya genel olarak uyduğu kentte polis ekipleri cadde, sokak ve meydanlarda önlem aldı. Şehrin en işlek caddelerinde devriye gezen polisler, araçları durdurup sürücülerin kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Hakkari

Hakkari'de de bayramın ikinci günü sokaklar boş kaldı. Kentin değişik noktalarında görevli polis ekipleri, görevlilerin dışında kimsenin sokağa çıkmasına izin vermedi.

Çukurca ilçesinde de en işlek cadde vatandaşların bayramı evde geçirmesi nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Bayramın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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