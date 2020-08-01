Bayramda Şile plajları doldu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, bayram tatilini megakentte değerlendiren bazı vatandaşlar şehir genelindeki mesire alanları, tabiat parkları ve sahillerin yeşil alanlarında vakit geçiriyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, bayram tatilini megakentte değerlendiren bazı vatandaşlar şehir genelindeki mesire alanları, tabiat parkları ve sahillerin yeşil alanlarında vakit geçiriyor.

Dört günlük bayram tatilini kimi vatandaşlar tatil yörelerinde değerlendirirken, kimileri de tercihini İstanbul'da dinlenme ve eğlenme imkanı sunan mekanlardan yana yapıyor.

Şehir merkezlerine kıyasla daha serin olan milli ve tabiat parkları ile mesire alanları da bayramda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmek ve aileleriyle bir arada piknik yapmak isteyen vatandaşların gittiği yerlerin başında geliyor.

Bu kapsamda, Avrupa Yakasındaki Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlardan bazıları tek başına ya da grup halinde bisiklete binip yürüyüş yaparken, bazıları da mangalda pişirdikleri yiyecekler ile hazırladıkları sofrada yakınlarıyla sohbet etti.

Ailesiyle piknik yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen İhsan Kutlu, bayramın güzel geçtiğini, mangal yaparak eğlenmeye ve sıkıntılı günleri unutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kimi vatandaş, yeşilliğin sağladığı esinti eşliğinde hamakta dinlenerek zamanını değerlendirirken, çocuklar da top oynayarak, koşarak, yaşıtlarıyla eğlenerek günün tadını çıkardı.

Avrupa yakasının Zeytinburnu sahili ile Anadolu yakasının Maltepe sahil şeridindeki Orhangazi Şehir Parkı da piknik yapmak isteyen ailelerin tercih ettiği yerlerden oldu.

Öte yandan, piknik yapan bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ka

Kaynak: AA